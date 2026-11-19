Piero Ditrizio fa ancora una volta centro e conquista le Tre torte del Gambero Rosso.

Il pasticcere, titolare dell'omonima pasticceria artigianale aperta a Cagliari nel 2020, porta per la seconda volta nel capoluogo sardo il più alto riconoscimento assegnato dalla Guida Pasticceri & Pasticcerie. Ditrizio resta ancora la prima e l'unica pasticceria ad essere incoronata dal Gambero Rosso con il risultato più prestigioso.

«Le tre Torte sono un motivo d'orgoglio per me, per mia moglie Valentina Fais, colonna portante del progetto, per la mia squadra, per la Sardegna e Cagliari, la città che ho scelto per vivere, lavorare e costruire la mia famiglia», racconta il pasticcere che vede artigianalità e materie prime selezionate fra i suoi punti di forza con un «progetto moderno e riconoscibile», come lo definisce la guida.

In vetrina i grandi classici della pasticceria italiana con uno sguardo al panorama internazionale, tutto proposto nella sua personalissima versione. «La viennoiserie è uno dei punti di forza, croissant, pain au chocolat e veneziane sono impeccabili. Anche se il simbolo di Casa resta il maritozzo: brioche a lunga lievitazione naturale, panna freschissima e un lavoro in continua evoluzion»", è uno dei passaggi della scheda del Gambero Rosso. In vetrina anche cannolo siciliano, pastiera napoletana, babà, pasticciotti leccesi.

Di recente Ditrizio ha conquistato un altro grande risultato, l'ingresso come socio nella prestigiosa Accademia Maestri Pasticceri Italiani. Con questo nuovo premio va avanti il suo percorso iniziato da piccolo come aiutante nel laboratorio della pasticceria del padre Domenico a Barletta.

Piero Ditrizio vanta un bagaglio di esperienze formative e professionali tra Francia, Inghilterra e Singapore. Un patrimonio di competenze che oggi mette in campo in Sardegna.

Tra conferme e novità, sono 39 i locali che in questa edizione, la 16esima, si aggiudicano la massima valutazione delle Tre Torte.

Nella selezione I Migliori Pastry Chef tra i nomi c' è quello di un altro sardo, Marco Pinna del Seta by Antonio Guida di Milano.