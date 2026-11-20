Un cerchio rosso sul calendario: 15 novembre. E nelle scuole di Cagliari, puntuali, si accendono i termosifoni. Peccato che fuori ci siano ancora 24 gradi e che, nelle ore più calde, si possa girare a maniche corte.

Nelle aule di diversi istituti studenti e insegnanti fanno i conti con il caldo con finestre spalancate, felpe tolte e una domanda inevitabile: che senso ha accendere i riscaldamenti quando non ce n'è bisogno?

Il paradosso nasce da una data: il 15 novembre, quando per Cagliari, in fascia climatica C, le disposizioni nazionali consentono di attivare gli impianti, fino al 31 marzo e per un massimo di dieci ore al giorno. La norma autorizza l'accensione, ma non impone di far partire gli impianti. Che però in molti casi sono scattati in automatico.