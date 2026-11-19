Incidente con fuga in via Santa Gilla, a Cagliari, dove intorno alle 13 un rider a bordo di una bici elettrica sarebbe stato travolto da uno scooter.

Lo scontro è avvenuto all’altezza di via Temo.

Fortunatamente le condizioni del ferito non sono gravi: sul posto le ambulanze del 118 che hanno trasportato il giovane in pronto soccorso in codice giallo.

Secondo una prima ricostruzione, chi era a bordo dello scooter non si sarebbe fermato a prestare soccorsi e sarebbe fuggito.

In via Santa Gilla è intervenuta anche la Polizia Locale per i rilievi. Gli agenti sono impegnati anche nella ricerca del responsabile.