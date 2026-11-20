Ghirlande e addobbi natalizi danno un tocco di colore, ma per il clima di festa servirebbe certamente altro. Lo dice anche il signore col bastone e il cagnolino, che no, non è più come un tempo. «Figlia mia, quando ero giovane io non si poteva neanche camminare tanta era la gente. Venivano qui da tutti i paesi per fare acquisti». Il confronto col passato non regge: c’è poca gente e mancano pure i negozi.

I numeri

La media è impietosa: si parla di circa un negozio chiuso ogni quattro. Solo per quanto riguarda il capoluogo sardo, che guida la triste classifica dei nove Comuni presi in esame da Confcommercio dal 2012. «Nel capoluogo le imprese attive sono passate da 2.113 a 1.589: 524 in meno, pari al 24,80 per cento», spiega Scura. «A patire sono soprattutto le calzature e il settore dell’abbigliamento. È praticamente quasi scomparso il settore della musica e anche i negozi di giocattoli sono diminuiti tantissimo»

«Abbiamo proposto un percorso condiviso: censire i locali sfitti, analizzare i flussi nelle vie commerciali, individuare le aree più fragili e scegliere gli interventi adatti a ciascun territorio. Il primo risultato da raggiungere è passare dalla fotografia della crisi a un programma di lavoro».

Grandi assenti

In attesa di sviluppi resta il presente, che forse è più passato, con le grandi insegne che hanno scritto una storia che non c'è più. Ha chiuso Zorro giocattoli, poco prima Incaspisano. E poi Castangia, Signoriello, Loi e tante altre storiche attività sparite poco per volta dal centro dello shopping convertito sempre più al food.

Sara Marci