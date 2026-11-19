Siamo così tanto abituati alla loro presenza, che spesso non ci rendiamo conto di quanto siano importanti. Alcuni di loro poi, sono testimoni silenti della storia della nostra città. Sono gli alberi di Cagliari. In un ipotetico percorso, che parte dal viale Buon Cammino, si incontrano i pini che da tantissimi anni accompagnano, con la loro presenza, i cagliaritani. Un tempo offrivano refrigerio nei pomeriggi più caldi, mentre i bambini giocavano respirando l'aria salubre delle piante.

A poca distanza troviamo il Giardino Pubblico. Quando agli inizi del XIX secolo sorse l'esigenza di creare uno spazio verde cittadino, venne scelta l'area incolta situata davanti alla Regia Polveriera. Quella struttura, che nel corso della sua vita esplose per ben due volte, ora accoglie la Galleria comunale d'arte. Gli enormi ficus con la loro maestosità, hanno incantato per anni, generazioni di bambini. Poco distante, visibile dal viale Regina Elena, un'enorme Araucaria svetta nel panorama cittadino, coi sui 38 metri di altezza. Ha il primato di albero più alto della città. All'angolo tra la via Sonnino e la via San Lucifero, nel Parco delle Rimembranze, dove sorge il monumento ai caduti della Grande Guerra, è possibile ammirare un enorme albero sorretto da un'impalcatura, conosciuto in città con il nome di "albero dell'ammiraglio" (Prosopis torquata). Sappiamo infatti che verso la metà dell'800, una nave inglese, carica di piante esotiche, fu sorpresa da una tempesta e fu costretta a trovare riparo nel porto di Cagliari. In segno di ringraziamento per il soccorso e l'accoglienza ricevuta, il comandante dell'imbarcazione decise di donare questa pianta alla città.

Poco distante, tra la via Lanusei e il viale Regina Margherita, sorse uno dei primi tentativi di realizzare, nella seconda metà del '700, un giardino botanico. L'esperimento fallì, sembra a causa delle caratteristiche del terreno e della troppa vicinanza con il mare. In seguito venne individuata l'area in cui sorge l'attuale Orto Botanico, che ha appena compiuto 160 anni. Con la sua superfice di circa 5 ettari è una delle zone verdi più conosciute della città. Anche la via Roma ha dei giganti che raccontano una storia, come gli enormi Ficus magnolioides che troviamo nella piazza Ingrao e nella piazza Matteotti. Nel corso della loro esistenza centenaria, hanno superato indenni i bombardamenti del 1943 e osservato in silenzio i mutamenti della città.