Nelle scuole hanno provocato scioperi, all’ospedale Marino hanno scatenato la rabbia dei sindacati. Al Brotzu, per ora, un moto di repulsione. Ma sono arrivati anche lì: i topi sono entrati anche nel più importante ospedale della Sardegna.

Uno, morto, è stato immortalato in un video questa mattina: si trovava sul pavimento di un ufficio. Nei giorni scorsi sarebbero stati registrati altri avvistamenti all’interno della struttura: è ancora presto per dire se si trattasse dello stesso roditore o se si possa parlare della presenza di una colonia.

Di certo a Cagliari negli ultimi tempi si sta registrando un incremento esponenziale di segnalazioni legate ai ratti, nonostante gli sforzi del centro Antinsetti della città metropolitana, che agisce tempestivamente a seguito di ogni episodio notificato agli uffici.

(Unioneonline/E.Fr.)

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