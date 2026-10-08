«Chi ha invitato a scuola Ratatouille?». È uno dei messaggi, ironici e divertenti, comparsi sugli striscioni realizzati dagli studenti del Gramsci e degli altri istituti di Cagliari nel corso della protesta contro l’invasione di topi nelle scuole del capoluogo. L’arma del sarcasmo e della fantasia per denunciare un problema grave e reale.

Sono stati proprio gli studenti in sciopero a realizzare gli striscioni, con l’obiettivo di affidare il loro malcontento e la loro preoccupazione a manifesti semplici eppure eloquenti, indirizzati alle istituzioni, come «I topi frequentano gratis», oppure – giocando sul fatto che il Gramsci è un istituto alberghiero – «New entry nella brigata: i topi!» o «Risotto ai topi».

E poi il messaggio più chiaro ed eloquente di tutti, con la soluzione che i ragazzi auspicano venga adottata al più presto: «Meno parole, più derattizzazioni».

LE IMMAGINI:

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata