Auto ribaltata nella notte in viale Marconi a Cagliari, con un giovane finito in ospedale.

Verso le quattro del mattino, per ragioni ancora da chiarire, il ragazzo è stato soccorso la 118 per le ferite riportate a seguito dell’incidente avvenuto nella strada che Quartu porta a Cagliari.

Nei pressi della caserma dei vigili del fuoco, la sua auto è finita prima contro il guardrail per poi ribaltarsi.

Immediati sono stati i soccorsi e sul posto è stata inviata anche una pattuglia della polizia locale. E se in un primo momento le condizioni del ferito sembrava potessero essere gravi, alla fine i sanitari hanno ridimensionato il pericolo e il giovane è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Se la caverà con qualche giorno di medicazioni e un grosso spavento.