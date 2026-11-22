Prova «un senso di angoscia terribile. Non esiste. A questo punto penso che la giustizia non esista: sono morte 32 persone per colpa sua, non è possibile che la giustizia sia così leggera in casi del genere».

Gianna Melis, parrucchiera con salone nel centro di Cagliari, è una sopravvissuta del naufragio della Costa Concordia, davanti all'isola del Giglio, nella notte tra il 13 e 14 gennaio del 2012. Il comandante, Francesco Schettino, era stato condannato a 16 anni di carcere per il disastro, ma due giorni fa ha lasciato il carcere, per un affidamento ai servizi sociali. Una decisione inaccettabile per chi era a bordo della nave e oggi continua a rivivere quell'incubo.

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«Abbiamo visto persone anche morire davanti a noi, è troppo triste: lui aveva tutte le possibilità per salvarci tutti», riflette Melis, «c'erano tutti i tempi per farlo. Ricordo la disperazione dei cuochi: erano ragazzini, giovani, avranno avuto vent’anni: dovevano mettere giù la scialuppa ma non sapevano neanche loro come fare. E poi», conclude Melis, «ci dicevano che per loro era ammutinamento: se il capitano non dava l'ok loro non potevano mettere in mare le scialuppe».