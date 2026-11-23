La Procura di Cagliari ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta sulla morte di Manuela Murgia, la sedicenne trovata senza vita il 5 febbraio 1995 nel canyon di Tuvixeddu.

Il pubblico ministero Guido Pani ha depositato la richiesta nei confronti di Enrico Astero, 55 anni, ex fidanzato della ragazza, indagato per omicidio volontario aggravato.

L’avviso, datato 13 novembre e depositato il 23 novembre, è stato notificato ai familiari della giovane, che avranno trenta giorni di tempo per presentare opposizione. A rappresentarli sono gli avvocati Giulia Lai, Bachisio Mele e Maria Filomena Marras, mentre Astero è difeso dall’avvocato Marco Fausto Piras.

La decisione della Procura arriva dopo gli accertamenti genetici eseguiti dal Ris di Cagliari, che hanno escluso la presenza del Dna dell’indagato sulle tracce biologiche recuperate dagli indumenti della ragazza.

L’inchiesta, riaperta trent’anni dopo una prima archiviazione come suicidio, aveva portato a ipotizzare un omicidio. Il gip Giorgio Altieri aveva respinto la richiesta di proroga delle indagini avanzata dal pubblico ministero. I legali della famiglia avevano chiesto ulteriori accertamenti medico-legali e approfondimenti sul profilo genetico maschile rimasto senza identificazione. Ora la parola passa al giudice per le indagini preliminari, che dovrà decidere sulla richiesta della Procura, tenendo conto dell’eventuale opposizione dei familiari.