Vivono con i rifiuti sotto casa. Gli abitanti di via Col di Lana, a Sant’Avendrace, dicono di non poterne più di tutti quei bustoni di spazzatura abbandonati proprio ai piedi delle loro palazzine. In particolare, il problema riguarda lo spazio dietro il civico numero 6.

Nella discarica c’è letteralmente di tutto: tanto umido, poi mobili, materiali edili, giocattoli, scarti di giardinaggio e tanto altro ancora. «Il cattivo odore arriva fin dentro gli appartamenti», lamentano i residenti. Inevitabile la presenza di topi, che spesso entrano anche dentro i palazzi, dopo aver fatto un “giretto” tra i rifiuti. «La situazione è peggiorata negli ultimi tempi», racconta Laura Tocco, un’abitante, «vicino ci sono degli abusivi che abbandonano la spazzatura e in più si aggiungono anche quella abbandonata da altri passanti. Abbiamo contattato più volte la polizia municipale e gli uffici comunali, inviando anche lettere, ma senza risposte concrete. Gli enti si scaricano la responsabilità a vicenda, intanto noi viviamo in queste condizioni».

Tocco segnala anche discariche intorno a piazza Sant’Avendrace, lato Uil, ingresso di viale Elmas e nei pressi dell’ex casa cantoniera. L’assessora all’Ambiente Luisa Giua Marassi fa sapere che le zone attorno alle palazzine di proprietà di Area (l’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa) sono state ripulite, mentre sulle discariche nei punti appartenenti ad Area «il Comune non ha responsabilità e non può intervenire». Per risolvere davvero la situazione, secondo la residente Laura Tocco, non basta pulire: «Servono controlli e telecamere, altrimenti dopo pochi giorni le discariche si formano di nuovo. E comunque noi intanto continuiamo a respirare i cattivi odori dell’immondizia in via Col di Lana».