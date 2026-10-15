Avanti con il parco degli Anelli a Sant'Elia. La giunta comunale di Cagliari ha aggiornato gli indirizzi per la variante al progetto esecutivo del secondo e terzo lotto e per la progettazione di un quarto lotto di completamento, per il quale l'amministrazione valuterà un finanziamento aggiuntivo di sei milioni di euro, nell'ambito della programmazione del bilancio 2027-2029. Tra gli interventi figurano la recinzione dell'intero Parco, la revisione delle aree di sosta, la sistemazione dell'area dell'arena per gli spettacoli all'aperto e interventi per integrare il parco con la riqualificazione complessiva di Sant'Elia. Nel contesto del percorso di miglioramento del quartiere Sant'Elia, della qualità paesaggistica e ambientale, delle condizioni di sicurezza e della fruibilità da parte dei residenti, all'ordine del giorno anche la riqualificazione e il completamento funzionale del Parco Jovanotti. Con l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte della giunta, è ora previsto un investimento complessivo di 400mila euro. Nella zona del Poetto approvato il progetto da 250mila euro per la realizzazione di due nuovi moduli prefabbricati di servizi igienici nell'area tra via Vulcano e via Stromboli. Saranno destinati agli operatori economici, ma anche all'utenza dei nuovi spazi individuati per ospitare i mezzi mobili di somministrazione di alimenti e bevande. Tra gli interventi che hanno avuto il via libera c'è il progetto esecutivo per la ristrutturazione e l'adeguamento dell'impianto sportivo calcistico comunale di via Figari, per un investimento complessivo di 700mila euro (400mila risorse comunali, 300mila finanziati dalla Regione). I lavori prevedono un nuovo manto in erba artificiale e l'adeguamento dell'area di gioco, con l'obiettivo di consentire lo svolgimento di gare ufficiali di Seconda Categoria e del campionato regionale Juniores Under 18. Stabilite le intitolazioni di otto impianti sportivi a personalità che si sono distinte nelle rispettive discipline: Cenzo Soro, Olga Orrù, Maria Teresa Mameli Manunza, Gianni Zuddas, Piero Rollo, Claudia Testoni e Gianfranco Fara. Le intitolazioni diventeranno effettive dopo l'approvazione da parte della Prefettura.

© Riproduzione riservata