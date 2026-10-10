Incidente questa mattina in piazza Yenne, a Cagliari, tra un autobus del Ctm e un camion.

Secondo una prima ricostruzione, in seguito allo scontro si sono rotti i vetri del bus, ferendo uno dei passeggeri a bordo in maniera non grave.

Sul posto la polizia locale sta eseguendo i rilievi per accertare eventuali responsabilità. Inevitabili i disagi al traffico in tutta la zona.

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