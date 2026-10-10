L’incidente
10 ottobre 2026 alle 11:55
Cagliari, scontro camion-autobus in piazza Yenne: vetri in frantumi, ferito un passeggeroDisagi al traffico, sul posto la polizia municiapale
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Incidente questa mattina in piazza Yenne, a Cagliari, tra un autobus del Ctm e un camion.
Secondo una prima ricostruzione, in seguito allo scontro si sono rotti i vetri del bus, ferendo uno dei passeggeri a bordo in maniera non grave.
Sul posto la polizia locale sta eseguendo i rilievi per accertare eventuali responsabilità. Inevitabili i disagi al traffico in tutta la zona.
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