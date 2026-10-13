U na piscina per le attività riabilitative (e ricreative), nuovi interventi sui campi da tennis e il completamento del programma di riqualificazione dell'impianto sportivo di Monte Urpinu . È il contenuto del progetto esecutivo approvato dalla giunta comunale di Cagliari, nell'ambito del piano di interventi finanziati attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Il finanziamento complessivo è di 5,8 milioni di euro, di cui 4,8 milioni provenienti dai fondi Pnrr e un milione a carico del bilancio comunale. L'intervento riguarda la riqualificazione e il completamento del Tennis Club Cagliari, all'interno del parco di Monte Urpinu.

Il clou del progetto è la vasca di 9 metri per 21, con profondità costante di 1,40 metri, destinata sia alle attività riabilitative sia a quelle ricreative, con particolare attenzione ai programmi rivolti all'utenza in età evolutiva e al recupero funzionale. La struttura sarà collocata alle spalle della club house, in prossimità dei campi da tennis numero 3 e 4. L'accesso sarà possibile sia dall'interno della club house sia dall'esterno, attraverso percorsi con rampe e scale.

Uno degli aspetti centrali del progetto riguarda l'accessibilità. L'area sarà organizzata su un'unica quota per ridurre le barriere architettoniche e agevolare l'accesso delle persone con disabilità motoria. La vasca sarà utilizzabile per attività motorie in acqua a basso impatto e corsi collettivi, con una distinzione funzionale e temporale tra l'impiego terapeutico e quello ricreativo.

Il progetto ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, subordinato al rispetto di alcune condizioni. Le indicazioni riguardano, tra gli altri aspetti, la tutela del verde esistente, l'inserimento paesaggistico della nuova struttura e la sistemazione delle superfici esterne. La copertura della piscina dovrà essere realizzata con un telo bianco o color sabbia, completamente apribile e amovibile, da utilizzare nelle sole giornate di maltempo. Per l'area circostante e gli spazi destinati al relax è previsto che la maggior parte delle superfici sia sistemata a prato. Le specie vegetali interferenti con i lavori dovranno essere, dove possibile, reimpiantate oppure compensate e sostituite con esemplari dalle caratteristiche e dimensioni analoghe, da collocare all'interno dello stesso impianto sportivo.

La piscina si inserisce in un programma più ampio di riqualificazione del Tennis Club. Il progetto complessivo comprende il rifacimento delle superfici di gioco dei campi 8, 9 e 10, oltre a interventi già programmati sul parcheggio interrato, sui campi 2 e 5 e sulla copertura telescopica del campo 5. Tra le opere previste nelle fasi precedenti figurano inoltre l'adeguamento del campo centrale e gli interventi sulle tribune ovest e sul campo 1, in relazione alle prescrizioni della Federazione Italiana Tennis e Padel per l'adeguamento agli standard delle manifestazioni sportive internazionali.

Fondato nel 1954 e trasferito nel 1965 nell'area del parco di Monte Urpinu, il Tennis Club Cagliari si estende su circa 17.300 metri quadrati. Il complesso dispone di tredici campi da tennis, una palestra, spogliatoi, una club house con funzioni pubbliche e private, una sala TV e altri servizi.

Nel corso della sua storia ha ospitato sei incontri della nazionale italiana di Coppa Davis e la finale della Fed Cup del 2013, vinta dall'Italia contro la Russia. Nel 2021 è stato sede di un torneo ATP 250. Dal 2020 l'offerta sportiva si è ampliata anche con tre campi da padel, disciplina che ha contribuito a rafforzare la presenza del centro nel panorama sportivo cittadino.

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