Creme e collagene con etichette in cinese: i Nas bloccano un centro estetico a Cagliari. I carabinieri del Nas di Cagliari hanno sottoposto a sequestro amministrativo più di cento prodotti cosmetici e apparecchiature ed elevato sanzioni per 2 mila euro, al termine di un’attività ispettiva presso un centro estetico del capoluogo.

Nel locale venivano impiegati cosmetici, tra cui creme per il corpo, collagene liquido e detergenti per la cute, con etichette che avevano indicazioni esclusivamente in lingua cinese. L’assenza delle informazioni in italiano non consentiva di comprendere le modalità d’uso e le precauzioni di sicurezza dei prodotti. Gli accertamenti sono stati estesi anche alla strumentazioni elettromeccaniche destinate ai trattamenti estetici e, in genere, al materiale elettrico utilizzato: diverse apparecchiature sono risultate prive della documentazione tecnica e commerciale necessaria, della marcatura Ce, della dichiarazione di conformità Ue e anche delle previste indicazioni obbligatorie in lingua italiana.

(Unioneonline/En.Ne.)

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