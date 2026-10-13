Cagliari, allarme rifiuti abbandonati a Barracca Manna: «Da mesi una discarica a cielo aperto»La denuncia di un residente: «Non c’è nessun controllo e pulizia»
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Rifiuti a bordo strada e tra le sterpaglie. Si trova un po’ di tutto in alcune vie tra i quartieri di Barracca Manna e Santa Teresa nella municipalità di Pirri.
A denunciare la situazione è un residente che chiede di rimanere anonimo. Le condizioni peggiori si trovano in via Pertini e via Paolo Spriano: «Uno scempio, una discarica a cielo aperto da mesi, senza nessun controllo o pulizia». E spiega: «Negli ultimi 10 giorni ci sono stati 3 incendi che hanno “ripulito” i campi abbandonati e la spazzatura presente, mettendo a rischio le abitazioni e l’incolumità stessa dei residenti».
(Unioneonline/A.D.)