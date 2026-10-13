Allarme bomba nel Comune di Cagliari e lavori del Consiglio bloccati. Alle 17 è arrivata una telefonata: «Gli uffici comunali sono minati. Non fate la seduta, pensate ai problemi della scuola». La voce sembrava creata dall’intelligenza artificiale. Immediata la segnalazione alle forze dell'ordine e l'intervento degli Artificieri e della Digos.

I consiglieri comunali in attesa (Foto: Artizzu)

Il Palazzo di via Roma non è stato fatto evacuare ma precauzionalmente l'Aula del Consiglio è stata fatta sgomberare. Gli specialisti hanno setacciato ogni angolo del Municipio e sono già state avviate le indagini per risalire all'autore della telefonata. L’allarme è rientrato dopo circa un’ora.

Visto il tenore della comunicazione è probabile che possa essere collegata alle proteste di questi giorni in numerose scuole e istituti cagliaritani.

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