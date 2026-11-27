«Siamo increduli. Non riusciamo a darci una spiegazione del perché ci abbiano fatto una cosa del genere». Luigi Ferrai, 81 anni, è il decano dell’azienda di famiglia, la Scocca sas: dal 1963 con i loro mezzi portano il gasolio e gli altri prodotti petroliferi in mezza Sardegna.

Non sono trascorse nemmeno dodici ore dall’attentato incendiario messo a segno mercoledì verso le 23. Luigi Ferrai e i figli, Claudia, Mario e Fabrizio, sono nel piazzale della ditta a due passi dall’Asse mediano, a Pirri: osservano le tre autobotti completamente distrutte dalle fiamme. Scuotono la testa. «In 63 anni di lavoro mai uno sgarro, un problema», ripete il padre. Sospetti? «Nemmeno uno», ribadiscono i tre figli. Ma l’ipotesi principale degli inquirenti è che il raid di due uomini incappucciati sia legato a questioni di concorrenza nel settore del trasporto e distribuzione di gasolio.

L’articolo completo a firma di Matteo Vercelli nel giornale in edicola e sull’app Unione Digital