Un nuovo ambulatorio dedicato alle infezioni perinatali apre al Policlinico Duilio Casula. Il servizio, afferente alla Patologia Neonatale e Nido dell’Aou di Cagliari e realizzato anche con il contributo della Fondazione di Sardegna, nasce per garantire un percorso diagnostico-terapeutico dedicato ai neonati esposti o affetti da infezioni, per assicurare continuità assistenziale anche dopo i trenta giorni di vita.

Le infezioni materno-fetali sono un problema di salute pubblica che interessa la salute della gestante, del feto e del neonato, per le quali negli ultimi anni è emersa con crescente evidenza la necessità di modelli organizzativi per la diagnosi precoce, la corretta gestione clinica e un attento follow-up dei bambini esposti.

È da questa esigenza che nasce l’ambulatorio di infettivologia perinatale che punta anche a rafforzare l'integrazione tra ospedale e territorio, garantendo continuità nella presa in carico e nel follow-up. L’ambulatorio sarà, infatti, un punto di riferimento per i punti nascita, i reparti pediatrici e i pediatri di libera scelta del centro-sud Sardegna, con l’obiettivo di favorire percorsi condivisi e un maggiore coordinamento tra le diverse figure professionali coinvolte nel percorso di nascita.

Del nuovo servizio dedicato ai piccoli pazienti si parlerà nel convegno “Infettivologia perinatale. Implementazione di un ambulatorio dedicato”, che si terrà venerdì 16 ottobre dalle 8.30 nella sala conferenze (aula rossa) della Cittadella universitaria di Monserrato. A presiederlo il direttore di Patologia Neonatale e Nido del Policlinico Duilio Casula, il dottor Giovanni Ottonello, e la dottoressa Maria Elisabetta Trudu, referente del nascente ambulatorio della struttura.

Al centro dei lavori un aggiornamento sulle principali infezioni perinatali, a cura di alcune specialiste della Patologia Neonatale e Nido dell’Aou di Cagliari: la dottoressa Maria Elisabetta Trudu, che approfondirà l’infezione congenita da citomegalovirus, dall’inquadramento diagnostico al follow-up; la dottoressa Elisabetta Longobardi che affronterà la toxoplasmosi in gravidanza e nel neonato, dalla diagnosi alla gestione clinica, soffermandosi anche sul follow-up dei bambini esposti o affetti da infezioni congenite; e la dottoressa Maria Francesca Faa che interverrà sulla prevenzione e sulla gestione della trasmissione verticale dell’infezione da HIV.

Verrà dedicato un focus anche alla sifilide in gravidanza e alla sifilide congenita, a cura della professoressa Laura Atzori, direttrice della Dermatologia del San Giovanni di Dio.

Il convegno sarà un’importante occasione di confronto multidisciplinare tra gli specialisti coinvolti nella gestione della gravidanza e del neonato. È accreditato ECM ed è necessario prenotare, via mail, all’indirizzo perinf26@gmail.com.

L’evento ha il patrocinio e il supporto dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, della Fondazione di Sardegna, dell’Università degli Studi di Cagliari e del Dipartimento Medico e il patrocinio scientifico della Società italiana di neonatologia e della Società italiana di pediatria.

(Unioneonline)

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