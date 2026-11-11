Poca pressione dell'acqua e tante lamentele dei cittadini. Succede a Baratili San Pietro. Il Comune però non ha perso tempo e ha subito allertato Abbanoa: «I tecnici hanno effettuato misurazioni specifiche sulla rete idrica comunale sia per quanto attiene la pressione di esercizio che per i consumi - spiega il primo cittadino, Alberto Pippia - E ieri è stata aumentata la pressione. Ma sulla base delle prove svolte è emerso che probabilmente è in corso una perdita occulta che distoglie quantità importanti di acqua e non consente un ulteriore incremento. Sono in corso nuovi controlli e misurazioni al fine di individuare la perdita e procedere alla riparazione». Sempre dal Comune fanno sapere che restano confermati gli importanti interventi sulla rete già previsti dalla società e concordati, per i quali si sta prevedendo un coordinamento con la provincia, ente proprietario della strada 12 sul cui tratto urbano ricade l'intervento, al fine di consentire a fine lavori una bitumazione totale della stessa strada nel tratto urbano che interessa i comuni di Baratili San Pietro e Riola Sardo.