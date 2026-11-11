Allarme bomba nell’Istituto superiore Mario Paglietti di Porto Torres. L’emergenza è scattata questa mattina con una email indirizzata alla scuola che ha disposto l’evacuazione di studenti, docenti e personale di plessi dei Licei, Tecnico Nautico e Itas, compreso il plesso di Castelsardo. Nel testo della email - firmata da Mikail Antropof e inviata anche a centinaia di altre scuole in tutta Italia - si legge: "Siamo venuti per annientarvi, mi stavo preparando a lungo per questo. Ho appena lasciato un potente ordigno con innesco a distanza, all'interno di un sacchetto di plastica all'interno dell'edificio scolastico".

Il dirigente scolastico, Daniele Taras, ha immediatamente allertato i carabinieri e il personale addetto alla sicurezza. Entrambi hanno effettuato le necessarie verifiche nei locali dei diversi plessi dove non è stato rinvenuto alcun ordigno.

Pertanto la situazione è ritornata presto alla normalità con il rientro in aula degli studenti per la ripresa delle attività didattiche. Resta la preoccupazione di una situazione di allarme scattata in diverse scuole d'Italia, circa 200 istituzioni dove l'emergenza ha creato forti disagi.