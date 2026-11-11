Interrogare e rinnovare il modo in cui guardiamo alle identità un tempo marginalizzate, e ora sempre più innegabili parti della nostra quotidianità: sotto questi auspici fa ritorno a Cagliari il Sardinia Queer Film Expo, alla ventiquattresima edizione in programma fino al 14 novembre in via Falzarego 35, nella sala Eleonora d'Arborea. Con ventiquattro cortometraggi in gara – selezionati tra ben centoquaranta candidature internazionali – e dodici opere fuori concorso, il programma comprende proiezioni, incontri, la mostra di Andrea Nevi e un sentito omaggio a Gianni Dettori.

Promosso da ARC Odv e dal circolo ARCinema, membro della Federazione Italiana dei Circoli del Cinema, il Festival è da sempre interamente dedicato al cinema e alla cultura LGBTQIA+, affiancato nel titolo dal motto "Uno Sguardo Nuovo": la domanda che permea la rassegna è infatti quali siano le storie rimaste fuori dalle immagini, dalla memoria e dalla narrazione dominante. E ad essa, anche quest'anno, rispondono i cortometraggi in concorso e fuori quest'ultimo, oltre all'anteprima del lungometraggio animato "Lesbian Space Princess". Tra gli ambiti premi non c'è solo l'assegnazione della giuria ufficiale – composta da Alessandro Lai, Amaia Yoldi, Marilisa Murgia e Simonetta Musitano – ma anche il Sa rdinia Queer Audience Award 2026, conferito dal voto degli spettatori a seguito delle prime tre serate del Festival, con le tre opere finaliste che fanno ritorno sullo schermo venerdì 13 alle 19:30 per la selezione conclusiva.

Con l'inaugurazione di ieri alle 19, che ha visto l'apertura della mostra "Missing Frames | Immaginare un archivio" alla presenza dell'autore Andrea Nevi, in un uso speculativo dell'intelligenza artificiale su fotogrammi d'epoca che fanno incontrare persone realmente esistite e relazioni queer al tempo inconfessabili, e la proiezione dell'opera fuori concorso "Coyotes" di Said Zagha, resa possibile grazie alla collaborazione con Al Ard Film Festival e Associazione Amicizia Sardegna Palestina, hanno infine debuttato i primi cortometraggi in gara. La serata di oggi invece, dopo la selezione fuori concorso "Naturalmente queer", con "Dedomestication", "Eden" e "Gay by Nature" per le 18:30, viene dedicata alla sezione documentari con "Welcome to Tool Shed", "Tell Me Your Name, Friend", "Drag Kings: Question Time. A Day with the Fans" ed "Ermanno Randi: morte all’alba di un attore italiano", prima di passare al secondo gruppo di corti.

La serata di domani debutta invece nell'incontro con Giovanni Coda alle 18:30, con il regista, fotografo e videoartista "sardo d'adozione" coinvolto in un dialogo condotto dalla critica cinematografica Elisabetta Randaccio e dal docente di letteratura italiana Duilio Caocci, ripercorrendo i temi di omolesbobitransfobia, violenza di genere e bullismo nella settima arte, tra pellicole come "Il Rosa Nudo", "Bullied to Death" e "Histoire d’une Larme". Segue il commovente Lootributo al poliedrico attore e performer cagliaritano Gianni Dettori, prematuramente scomparso ad agosto di quest'anno, con "Kasteddu Free Night – Amiche e Amici", opera di Coda che ne restituisce la memoria con testimonianze, affetti e impegno scenico. E una volta proiettato il terzo gruppo di cortometraggi, ha inizio alle 23 la selezione fuori concorso "USN | XXX", dedicata al cinema "queerotico" e vietata ai minori di 18 anni, con ospiti i lavori "In The Name Of Love", "Players", "Look at Me" e "Fetish In E[x]ile".

Venerdì 13, partendo con l'incontro "Proud Pencils" sulla rappresentazione queer nell'illustrazione e nel fumetto tricolore con Carol Rollo, Marco Bucci e Riccardo Atzeni sotto la moderazione di Frenci Sanna – e nel ricordo del fumettista e attivista Jacopo Camagni, anch'egli scomparso quest'anno – alle 19:30 arriva l'attesa finale del Sardinia Queer Audience Award, per chiudere poi con l'anticipazione sarda del film d'animazione "Lesbian Space Princess" di Emma Hough Hobbes e Leela Varghese, tra musica pop, ironia e scoperta di sé, con sottotitoli italiani e dibattito al termine.

La giornata conclusiva di sabato ha inizio già alle 9 con la masterclass del vicedirettore del torinese Lovers Film Festival Angelo Acerbi, dal titolo "Comunicare il cinema queer, bene" e incentrata su linguaggi e strumenti per raccontare film, personaggi e intrepreti LGBTQIA+ con partecipazione gratuita (previa iscrizione) per un massimo di quindici partecipanti, mentre alle 17:30 viene presentata la raccolta di racconti brevi "Qualcosa di me che non conoscevo", nata dal corso di scrittura creativa guidato da Massimiliano Ferrone della Scuola di lettura Josephine March e promosso da Mediateca LGBT e Queer dell'ARC durante l'ultima "Queeresima". Dalle 18:30 vanno infine in scena le premiazioni, con proiezione del corto vincitore, che vanno a culminare nel concerto del Coro Queer Sister Arc diretto da Emanuele Piras e comprendente brani dalla storia del cinema queer, prima di lasciare il posto al finale officiato dalla visione di "Shortbus – Dove tutto è permesso" di John Cameron Mitchell, seguito anche qui dal confronto col pubblico in sala.

Per tutta la durata del Festival viene infine proposto l'angolo bibliografico QueerComics, ricco di fumetti e manga a tema LGBTQIA+ e con possibilità di prenderli in prestito, con la presenza inoltre dei banchetti di Associazione Amicizia Sardegna Palestina, Amnesty International, LILA, Emergency e Famiglie Arcobaleno. Dopo un percorso di anteprime che ha visto la partecipazione al Vestival di Tuttestorie, con il corto "Dragfox" di Lisa Ott e il laboratorio "Una volpe per amica", oltre alle proiezioni di "Lesbofòbia" di Inés Tarradellas e "Iván & Hadoum" di Ian de la Rosa, la rassegna entra ora nel vivo con il sostegno di Regione, Cineteca Sarda, Federazione Italiana Circoli del Cinema e Agedo Cagliari.