Tra le più originali e affascinanti voci contemporanee del jazz europeo, che porta anche in musica le sue "doppie" radici: ed è così che in un nuovo appuntamento dal respiro internazionale, arriva al Bflat di Cagliari la cantante, compositrice e pianista svizzero-giapponese Yumi Ito affiancata dal suo Quartet, questo giovedì alle 21:30 in via del Pozzetto 9.

Raccogliendo l'eredità sonora delle ricche, rispettive scene musicali di Europa e Giappone, Ito è cresciuta in una famiglia di musicisti, avvicinandosi presto alle sonorità jazz, classiche e neoclassiche, oltre a sviluppare un interesse verso l'improvvisazione libera. Già dall'esordio "Intertwined" (2016), l'artista propone uno stile vocale contemporaneo, che mette in dialogo gli orizzonti jazzistici contemporanei con la sensibilità art-pop, sfiorando anche l'indie-folk in alcune collaborazioni. Dopo gli acclamati "Stardust Crystals" (2020) e "Ysla" (2023), Ito ha dato alle stampe "Lonely Island" lo scorso anno, in un nuovo, intimo capitolo dalle forti venature melodiche e dai groove minimali eppure decisi.

Con una carriera che vanta già prestigiosi riconoscimenti come il Montreux Jazz Festival Award, oltre alle lodi della critica di settore e una regolare presenza sui palchi jazz di tutto il mondo, l'artista celebra il concerto di domani con lo Yumi Ito Quartet al completo, accompagnando la voce straordinaria e il leggiadro tocco al piano con la chitarra di Alessio Cazzetta, il contrabbasso di Nadav Erlich e la batteria di Iago Fernández. Quella in scena è dunque un'ensemble rappresentativa della nuova generazione del jazz europeo, con la sofisticazione e l'imprevedibilità che incontrano ora un approccio profondamente espressivo e lirico.