«Il rispetto è l'unico linguaggio». È questo il messaggio scelto dal Comune di Villa San Pietro per l'iniziativa dedicata alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, in programma venerdì 27 novembre, dalle 17.30, al Centro culturale Spiga, in piazza San Pietro.

Un pomeriggio di riflessione e sensibilizzazione che metterà insieme letteratura, poesia, musica e testimonianze, con l'obiettivo di promuovere una cultura del rispetto e contrastare ogni forma di violenza e discriminazione.

La serata si aprirà con i saluti dell'Amministrazione comunale e l'intervento di Nadia Gioviale. A seguire la presentazione del libro Il Patriarcato nel Nuovo Ordine Mondiale di Claudia Sarritzu, che dialogherà con Chiara Pili. Spazio poi alla poesia con Brice Grudina, che proporrà alcune letture tratte dal suo volume Poesie per una donna, accompagnato dalle note dell'arpa di Tiziana Loi.

Nel corso dell'incontro sarà inoltre proiettato il video Una panchina, mille voci, realizzato dai ragazzi del Centro di Aggregazione Sociale insieme alla Consulta della Terza Età. Un contributo che darà spazio anche alla partecipazione e alla sensibilità delle diverse generazioni.

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con la Consulta della Terza Età e con la partecipazione delle Cantine Antigori. L'appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza, invitata a partecipare per condividere un momento di consapevolezza e ribadire un fermo no alla violenza sulle donne.