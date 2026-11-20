Secondo lo screening promosso dall’associazione Per Piccoli Passi Sardegna, nata a Santa Teresa Gallura, il 64,8 per cento degli alunni con acuità visiva nella norma ha mostrato una disfunzione visiva. Tra tutti i 253 bambini esaminati, alunni di terza elementare, il 79,8 per cento ha presentato almeno un rilievo alla valutazione.

Il progetto, finanziato dalla Fondazione di Sardegna, ha coinvolto 14 plessi scolastici dell’isola. È la prima fase della ricerca condotta su classi intere, senza preselezione degli alunni. Il lavoro nelle scuole si inserisce in un percorso più ampio che, dal 2018 al 2026, ha portato alla valutazione di 560 persone.

A illustrare i risultati il 13 ottobre alla Commissione Affari sociali della Camera è stata Elena Spigno, optometrista funzionale e presidente dell’associazione, durante l’esame di due proposte di legge sulla disprassia. L’associazione richiama l’attenzione sulle possibili ricadute delle difficoltà di coordinazione visiva sulla lettura e sulla scrittura. «La visita oculistica è fondamentale, ma non è progettata per rilevare queste disfunzioni», osserva la Spigno, sottolineando l’importanza della collaborazione tra oculista e optometrista.

L’associazione è nata nel 2015 dall’esperienza della stessa Spigno, dopo la diagnosi di disprassia al figlio. Da allora offre un punto di riferimento alle famiglie di bambini con disturbi dell’età evolutiva, con particolare attenzione alla disprassia e alla disprassia oculare. Lo screening si concluderà il 9 e 10 dicembre con le ultime valutazioni nelle scuole primarie di Fonni, Mamoiada, Gavoi, Ovodda, Olzai e Ollolai.