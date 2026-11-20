L'obiettivo è unire persone e realtà locali. Domani, sabato 21 novembre, a Baratili San Pietro, si tiene il primo Felicitas Festival che ha come tema “Trame: la forza di essere connessi”. L'evento, che inizierà alle dieci, è promosso da FelicitasMundi, fondato da Gabriele Dettori, una piattaforma digitale e un ecosistema territoriale che mette in relazione produttori, operatori e organizzazioni. La giornata ruota attorno a due progetti: "I Vicinati del Cibo", una rete di vicinati in tutta la Sardegna in cui il cibo del territorio passa dal produttore alla comunità entro 20 km di raggio dal centro di ritiro, e il "Cervello Digitale Evoluto" per le comunità rivolto ad aziende, associazioni, enti pubblici ed enti del terzo settore. In programma conferenze gratuite, progetti territoriali, laboratori per bambini e ragazzi, pasti vegetariani e attività per tutto il giorno. «FelicitasMundi porta avanti un messaggio di comunione, condivisione e sviluppo, principalmente nel senso di appartenenza alla comunità locale - fanno sapere gli organizzatori - FelicitasMundi è strutturata come una rete di villaggi diffusi, comunità territoriali articolate in vicinati». Alle 19 è in programma l’incontro gratuito “L’altra storia d’Italia” con il saggista Lamberto Rimondini.