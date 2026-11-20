La Filodrammatica Gallurese si esibirà domani, sabato 21 novembre alle 16.30 nella comunità integrata Villa Fonti, a Rinaggiu. La compagnia presenterà lo spettacolo «Un’ora d’alligria cu la Filodrammatica Gallurese». L’appuntamento è aperto agli ospiti della struttura, ai loro familiari, agli operatori e a tutta la cittadinanza. La rappresentazione si terrà all’interno della struttura residenziale. Gli ospiti potranno quindi assistervi a Villa Fonti, insieme ai familiari e ai cittadini che vorranno partecipare.

“Un’ora d’alligria cu la Filodrammatica Gallurese”, scrive l’amministrazione comunale tempiese sottolineando come si tratti di “un appuntamento nel segno di una residenzialità aperta, integrata e partecipativa, dove la cultura crea relazioni, benessere e inclusione”. L’obiettivo dunque è coinvolgere gli ospiti in attività culturali a cui possano prendere parte anche persone che non frequentano abitualmente Villa Fonti. "Un pomeriggio di teatro, tradizionale e identità gallurese".