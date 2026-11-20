Lunedì 23 novembre, a Palmas Arborea, è in programma un incontro aperto a tutti dal titolo “Movimento, Nutrizione e Benessere”. A partire dalle 17, nella sala conferenze dell’Unione dei Comuni dei Fenici, in località "Gutturu Olias", l’iniziativa organizzata dall’ASD Budokan 94, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Il programma prevede, in apertura i saluti istituzionali.

Alle 17.10, l’introduzione e la presentazione del Maestro Tonino Deligia. Alle 17.15, lo stesso Deligia (Chinesologo, Tecnico Sportivo U.N.C. e Maestro di judo 5° Dan Fijlkam) parlerà de “Il Movimento: qualità e quantità”. In chiusura, l’intervento della dottoressa Valentina Urpi (Biologa Nutrizionista, consulente in nutrizione, igiene e sicurezza alimentare) su “Nutrizione e Benessere”. Al convegno potranno partecipare tutti gli interessati.