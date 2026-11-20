Serata di eleganza e di solidarietà con “SfilArte”, la sfilata di moda organizzata dall'Inner Wheel Club di Porto Torres, in programma sabato 21 novembre alle ore 18, presso la Sala Filippo Canu a Porto Torres. Protagonisti saranno Frama Boutique che presenterà la collezione autunno inverno sia maschile che femminile, Tiziana Andolfi con le sue creazioni di gioielli, Balai Bellezza e tradizione con i suoi capi unici ispirati alla terra sarda, insieme alle creazioni Inveloveritas ispirate alle tradizioni dell’Isola. Durante la serata si esibiranno le piccole ballerine del Centro arte Babajaga.

Il contributo solidale per partecipare è di 15 euro. Il ricavato della serata sarà destinato a migliorare l'accoglienza dei pellegrini nei locali a loro dedicati del complesso monumentale della Basilica di San Gavino a Porto Torres. Uno dei luoghi storici di accoglienza che ospita puntualmente iniziative anche culturali, edifici che richiedono interventi di ristrutturazione importanti. L'associazione Inner Wheel, impegnata nella valorizzazione della cultura e dei beni di rilievo storico, oltre che nel sociale, offre al pubblico una serata di bellezza ed eleganza.