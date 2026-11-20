«Investite in cultura, non consegnate medaglie» amava ripetere Carlo Valle. E all'indimenticato attore scomparso tre anni fa è dedicata la rassegna “GeT – Gusto e Talento”, ideata e organizzata dall’associazione che porta il suo nome, con il supporto organizzativo e di coordinamento del festival OttobreInPoesia.

Attore, autore e artista poliedrico, Carlo Valle ha profondamente contribuito alla vita culturale di Sassari. Il progetto culturale “GeT” unisce teatro, musica, poesia e creatività, mettendo al centro il valore dell'arte, la valorizzazione dei talenti e il piacere di condividere esperienze culturali.

Il via lunedì 23 novembre alle 20, sul palcoscenico del Teatro Verdi con l'Associazione Teatrale Paco Mustèla che presenta “Risate senza confini”, una serata costruita attorno a quattro atti unici comici: Coppia pericolosa, Cant'è fea la fammi, in lingua sassarese, La patente e Acqua minerale.

In scena Chiara Ara, Monica Anelli, Vanna Doro, Antonello Sanna, Paolo Pintore e Paolo Salaris, con la regia di Pierangelo Sanna. Le scenografie sono curate da Monia Mancusa, il trucco da Sara Manunta e Nicholas Schirru, i costumi da Anouska Montis. Direttrice di scena e segretaria di produzione, Monica Anelli.