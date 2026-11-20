L’appuntamento è per domani alle 10.00. I funzionari della Soprintendenza, insieme ai professionisti e agli esperti, accompagneranno i partecipanti in una visita guidata nel corso della quale saranno illustrati i principali interventi che hanno interessato negli ultimi anni la Cattedrale, il Palazzo Vescovile, il Parco dell'Episcopio e il Monte Granatico e i progetti che saranno portati a termine nei prossimi mesi con le risorse messe a disposizione dalla Regione Sardegna, circa 2,9 milioni di euro per la riqualificazione dell’ex giardino e dell’ex seminario. Saranno inoltre presentate significative testimonianze del patrimonio storico-artistico e devozionale custodito dalla Cattedrale. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Dolianova, la Curia Arcivescovile di Cagliari, la Parrocchia di San Pantaleo, i professionisti e le imprese coinvolti negli interventi di manutenzione e restauro e le associazioni culturali del territorio. Ingresso libero e gratuito.