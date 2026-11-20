Due giorni per prenotare il vaccino antinfluenzale a Palau. Le adesioni si raccolgono oggi e domani, 20 e 21 novembre, in vista della seduta di martedì 24 novembre. Le vaccinazioni, gratuite e riservate ai residenti aventi diritto, si terranno dalle 15 alle 20 nella sede della guardia medica, in via degli Achei.

Per fissare l’appuntamento si può chiamare il 366 811 5859 dalle 10 alle 12 oppure recarsi di persona nella struttura sanitaria dell’Asl Gallura in via Fonte Vecchia. Il recapito telefonico è a disposizione, nella stessa fascia oraria, anche per chiedere informazioni sull’iniziativa. La seduta è stata organizzata su richiesta del Comune, che ha chiesto all’Asl Gallura di agevolare l’accesso alla vaccinazione per la popolazione del paese. Le somministrazioni saranno affidate all’équipe sanitaria dell’azienda. L’amministrazione comunale ha ringraziato la direzione dell’Asl e il personale coinvolto per la disponibilità.

Nell’avviso rivolto ai residenti, il Comune invita gli aventi diritto a prenotarsi e richiama l’importanza della vaccinazione per ridurre il rischio di complicanze dell’influenza stagionale, soprattutto per gli anziani, le persone fragili e chi rientra nelle categorie individuate dal Servizio sanitario nazionale. Chi sceglie di prenotare di persona dovrà passare dalla sede di via Fonte Vecchia e il giorno della vaccinazione presentarsi in via degli Achei.