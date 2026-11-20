Il Santuario di Nostra Signora di Latte Dolce a Sassari ospiterà domenica 22 novembre, alle 20, la XIV tappa della 9^ edizione del Festival delle Bellezze. L'appuntamento rientra anche nel cartellone della rassegna nazionale “Voci per Santa Cecilia”, promossa da FENIARCO - La voce dei cori.

Protagonisti della serata saranno i cori Insieme Vocale Nova Euphonia e Corale Studentesca Città di Sassari, diretti dal maestro Vincenzo Cossu, che proporranno al pubblico un suggestivo repertorio di brani sacri, spirituali e natalizi. Grazie alla collaborazione con il Festival Note Senza Tempo, organizzato dall'associazione musicale Dolci Accenti APS, la serata avrà inoltre come ospite speciale l'ensemble formato da Margherita Scaramuzzino alla voce e Calogero Sportato – direttore artistico di Note Senza Tempo – alla tiorba, all'arciliuto e alla chitarra alla spagnola.

La serata richiama anche l'attenzione sui temi della valorizzazione delle periferie e del contrasto al disagio giovanile in Sardegna. Il concerto sarà infatti dedicato a Luca, giovane ex corista del gruppo aggredito proprio nel quartiere di Latte Dolce all'inizio di novembre, e alla sua famiglia.

Tutto lo staff del Festival, in questa importante occasione, rivolge un sentito ringraziamento a padre Fabrizio, alla parrocchia di Nostra Signora di Latte Dolce e alla comunità dei Salesiani di Don Bosco per la preziosa ospitalità e accoglienza.