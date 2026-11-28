Una mattinata che viene votata alla musica popolare e alla cultura isolana, tra canto a tenore e sonorità contemporanee: è per domenica 29 che a Quartucciu la Necropoli di Pill'e Matta fa da teatro ad "Armonias & Traditzionis", curata dal Gruppo Folk Campidano e con ingresso gratuito nell'ambito delle iniziative di "Arrexinis", progetto ideato dal Comune sotto la coordinazione della cooperativa Forma e Poesia nel Jazz.

Dalle 11:30 non solo visite guidate al sito archeologico, condotte dall'archeologa Patrizia Zuncheddu, ma anche dimostrazioni della preparazione della pasta fresca, degustazioni di dolci tipici, mostra di abiti tradizionali a cura di Su Cambusciu e soprattutto concerti, nell'incontro di diverse espressioni della musica sarda di ieri e oggi: a cominciare dal complesso vocale Tenore Murales di Orgosolo, creato nel 1991 in una tradizionale formazione polifonica a cinque, con i membri Franco Corrias (voche), Salvatore Musina (mesu voche), Cosimo Mureddu (mesu voche), Maurizio Bassu (contra) e Antonio Musina (bassu) già apparsi in numerosi palchi e festival in Italia e all'estero.

Così come i Ballade Ballade Bois, riuniti nel 2009 attorno a un'idea di Carlo Boeddu: il gruppo ha sviluppato negli anni un'originale proposta, rileggendo le classiche musiche da ballo sardo con un'ensemble strumentale articolata e oltre le consuete formule incentrate sullo strumento solista, in un confronto con i grandi maestri del passato che conduce alla ricerca di nuove soluzioni sonore, senza mai dimenticare la primordiale energia danzante. In un decennio e mezzo di attività, i Ballade Ballade Bois si sono esibiti anche in Irlanda, Catalogna, Corsica, Francia, Svizzera, Bretagna e Germania, comparendo anche sulle trasmissioni Rai "Linea Verde" e "Narami". Accanto a Boeddu (organetto), salgono sul palco Carlo Crisponi (voce), Giamichele Lai (trunfa e voce), Fabrizio Bandinu (chitarra e mandola) e Giuseppe Cillara (cajon).

A completare il programma musicale in mattinata è il musicista e armonicista Moses Concas, originario di Iglesias ma cresciuto nel quartese: da diversi anni l'artista sviluppa un linguaggio personale incentrato sull'intreccio di armonica a bocca, beatbox e voce, oltre che di generi e culture differenti, portando insieme strumenti e sonorità della tradizione isolana con hip hop, reggae, elettronica e suoni sperimentali. Giunto alla fama nazioanle nel 2016 con la vittoria della settima edizione di "Italia's Got Talent", Concas da allora si è mosso tra palcoscenici e manifestazioni internazionali, partecipando anche all'originale versione statunitense "America's Got Talent" per lo speciale dedicato ai campioni dei diversi paesi. Sue ultime fatiche sono "Shardana" (2023) e la colonna sonora del film "La vita va così" (2025), di Riccardo Milani.