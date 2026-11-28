Inaugurata, questo pomeriggio, ‘Olbia La Città del Natale’, l'innovativa kermesse di luci e installazioni tridimensionali che hanno acceso le festività natalizie. Con l'accensione dell'albero Diamond tree, sedici metri di diamanti multicolori, e la nevicata in Piazza Regina Margherita, è andata in scena la cerimonia inaugurale, presentata dagli assessori ai Grandi eventi, Marco Balata, e alla Cultura, Sabrina Serra, e organizzata da Eva Eventi. Taglio del nastro itinerante, tra La piccola Italia, dodici monumenti iconici in miniatura posizionati in Piazza Crispi e Lo zoo luminoso con più di trenta animali a grandezza naturale sparsi nel parco I giardinetti, l'inaugurazione ha suonato con il concerto della cantante che ha fatto la storia della musica italiana Ivana Spagna e il lancio del jingle ufficiale de La Città del Natale cantato e ballato dalla mascotte delle feste, la cozza Molly in versione Santa Claus. Mercatino natalizio su via Principe Umberto, proiezioni luminose sui palazzi comunali e fine settimana di spettacoli fino all'Epifania, per i più piccoli anche il Passaporto dell'esploratore, da ritirare all'infopoint turistico.