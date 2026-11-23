L’appuntamento è per sabato prossimo alle 15.00 nell’aula consiliare di Piazza Amendola. Il progetto, realizzato dai volontari dell’associazione “Cuccia Sicura odv” in collaborazione con il Comune di Dolianova, ha coinvolto nelle scorse settimane i ragazzi delle scuole medie del Parteolla con attività di approfondimento sul legame tra uomini e animali.

All’incontro di sabato sarà presente Elena Chiara Garoni, veterinaria, esperta in medicina comportamentale e istruttrice cinofila. Per l’occasione, sarà presentato il suo ultimo libro “Vivere con i cani” che esplora la sfera comportamentale di uomini e animali. Nel corso dell’incontro saranno fornite informazioni utili per l’adozione consapevole di un amico a quattro zampe. La partecipazione è gratuita. E’ gradita la prenotazione inviando una mail all’indirizzo cucciasicura@gmail.com o un messaggio al numero whatsapp 3713826953.