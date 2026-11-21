Un whiskey invecchiato per un quarto di secolo, per brindare al sapore pregiato di una carriera altrettanto longeva: dopo la partecipazione allo scorso Marina Café Noir a Elmas, il cantautore spagnolo Tonino Carotone ritorna ora in terra sarda per presentare "Gran Riserva", il disco della maturità artistica. Appuntamento al Jester Club di Cagliari in data odierna, per la rassegna "Sardignità", dove alle 22 Carotone viene preceduto sul palco dal collettivo La Tappeti Lebowsky.

All'anagrafe Antonio de la Cuesta e nato e cresciuto tra Burgos e Pamplona, l'artista è arrivato in Italia già nel 1995, costruendo da allora un progetto dalle tinte ironiche, disilluse e al contempo malinconiche, fortemente ispirato dalla musica pop tradizionale del Belpaese: e non a caso, il suo nome d'arte è un tributo congiunto agli iconici Renato Carosone e Fred Buscaglione. Dopo aver raggiunto la fama grazie al successo di "Me cago en el amor", singolo in collaborazione con Manu Chao tratto dall'album "Mondo difficile" (2000) e insignito del Disco d'oro, negli anni Carotone ha collaborato anche con Bandabardò, Roy Paci e tanti altri: "Gran Riserva" ne ripercorre adesso la carriera, in venti brani registrati dal vivo insieme a un'orchestra di dieci elementi, sempre nell'impronta di "bohémien mediterraneo".

Ad aprire la serata nel locale di via Roma 257 è però l'esordio del progetto La Tappeti Lebowsky Snc, collettivo di musicisti professionisti e amatori riuniti dall'ispirazione estetica al celebre "Drugo", protagonista del classico dei fratelli Cohen "Il Grande Lebowsky", ma anche dall'amore per la poetica di Bartolomeo Cipolla, cantore dell'ozio e del bere come risposte esistenziali a un ottundimento sociale e politico impresso nel nostro presente.