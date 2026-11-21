Dal 2 dicembre al 10 gennaio Bosa si trasformerà nella capitale sarda del circo contemporaneo grazie a “Bosa Incantata - Il Castello delle Meraviglie”, la nuova rassegna ideata e organizzata dalla Fondazione Cirko Vertigo con la direzione artistica di Paolo Stratta. Per oltre cinque settimane la città del Temo ospiterà artisti e compagnie provenienti da Italia, Francia, Spagna, Argentina, Portogallo, Croazia, Brasile e Lituania, proponendo un programma di respiro internazionale pensato per tutte le età. Il festival propone 18 titoli e 25 appuntamenti complessivi, tra spettacoli di circo contemporaneo, teatrodanza, magia, concerti, laboratori e momenti di animazione diffusi tra lo Chapiteau di piazza Nassiriya e il suggestivo Castello di Serravalle. Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito, con l'obiettivo di favorire la partecipazione di residenti e visitatori anche nel periodo invernale. L'inaugurazione è fissata per il 2 dicembre con la Maccabanda Street Band e gli artisti di Circ'Ops, mentre nei giorni successivi si alterneranno spettacoli, incontri e concerti. Tra gli appuntamenti più attesi figurano “Eccezione” del MagdaClan, “Handle with Care” di Accompany Me, i francesi di Les Bleus de Travail con “3Clowns”, il concerto natalizio “Luce di Natale” e il gran finale di gennaio con “Kabaret Vertigo”.