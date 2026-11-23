Cinque giornate a Sassari con proiezioni gratuite dedicate al cinema indipendente. Si apre domani alle 17 nell'Ex-Ma.Ter la sesta edizione di "Abbàida! – Luoghi Comuni Cinematografici", progetto del Cineclub Nuovo Aguaplano, con la direzione artistica di Sergio Scavio e la direzione tecnica di Matteo Manunta. Da giovedì 26 a domenica 29 le proiezioni si spostano in corso Vittorio Emanuele II doce il Quattro Colonne torna a essere una sala cinematografica.

I sei cortometraggi in concorso- «Sa Babbaieca» di Matteo Banni, «Il primo suono» di Andrea Mura, «La digestione di Dio» di Virginia Carrara, «Statjali» di Elena Conti, «Le sirene di Sarroch» di Nicola Contini e «Costantino Nivola. Una die de pitzinnia» di Vittoria Soddu. A scegliere il corto vincitore sarà una giuria di studentesse e studenti dell’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari. Alle 21 Bianca Vallino apre il concorso ufficiale lungometraggi con «Torneranno i lupi», storia di tre generazioni di donne alle prese con una leggenda e un dolore di famiglia.

Giovedì 26 alle 17 la premiazione dei corti inaugura le quattro giornate al Quattro Colonne. Alle 18 la Scuola Civica di Cinema di Sassari presenta «Faccia a faccia con te stesso» e «Gli amanti perduti». Segue «Fascino», nato dal laboratorio Fare Cinema con l’ERSU di Sassari. Alle 20 c'è «Controvento» di Federico Conti e Mattia Bosco.

Venerdì 27 alle 17, in «Si sveglia e sbadiglia, il gatto; poi l’amore», Federico Francioni e Samuele Sestieri seguono per tre mesi Chiara, attrice alle soglie dei quarant’anni, a Roma. Alle 20 arriva «L’estate che finì due volte» di Matteo Incollu.

Sabato 28 si apre con «Io ho paura» della Scuola Civica, diretto da Sergio Scavio. Seguono i corti dell’Associazione Museo Nazionale del Cinema. Gli ultimi due lungometraggi in concorso sono «Ampio appartamento in palazzo di pregio» di Tiziano Locci e Tito Puglielli (ore 18), girato nel palazzo palermitano in cui vivevano gli stessi registi, e «Il figlio più bello» di Giovanni Piperno e Stefano Rulli (ore 20).

Domenica 29 dalle 17 la Fondazione Home Movies presenta il suo archivio e «La liberazione, un film di famiglia», che racconta l’Italia tra il 1943 e il 1945 attraverso filmati amatoriali. Segue la premiazione del concorso ufficiale lungometraggi. A scegliere il film vincitore saranno la presidente della giuria Silvia Luzi, Valentina Noya Serra e Paolo Simoni. Alle 18.30 chiude il festival «Luce», diretto da Silvia Luzi e Luca Bellino, con Marianna Fontana.