Se le macchine perfette soffocano la fantasia e la capacità di sognare, ecco una sarta e un gigante che si ribellano. Domenica 22 novembre alle 18 il Teatro Astra di Sassari propone "Il gigante che inseguiva il vento", co-produzione della compagnia sassarese La Botte e il Cilindro e la Fondazione AIDA di Verona.

Nella tranquilla valle dei mulini, un'atmosfera di apatia avvolge tutto il villaggio. Da quando le macchine perfette hanno preso il sopravvento, i sogni sembrano un ricordo lontano e persino il vento ha smesso di danzare tra gli alberi. Tuttavia, c'è ancora una scintilla di speranza che brilla nel cuore di Anna la sarta del villaggio. Durante le notti stellate, si imbatte in un gigante dall'animo intraprendente, con una passione sconfinata per il volo. Anche lui, si rifiuta di piegarsi alla vita "perfetta" impostagli. Saranno Anna e il suo inusuale compagno a riportare il soffio vitale del vento nella valle, ridestando la voglia di sognare che era andata perduta.

Lo spettacolo è inserito nella rassegna Famiglie a Teatro, organizzata da La Botte e IL Cilindro, arrivata all'edizione numero 37.