Ci sarà anche il maestro Cosimo Orrù, per un’esibizione, domani a Capoterra, per la 17esima edizione della Body Building Cup Sardinia, l’unica manifestazione isolana della disciplina.

L’appuntamento è a partire dalle 16 al Palazzetto dello Sport di via Siena: in gara numerosi atleti provenienti da tutta la Sardegna, dall’Italia e dall’estero.

Un evento di spessore per tutti gli appassionati, con diverse categorie maschili e femminili e tanti premi che saranno assegnati nel corso della serata.

(Unioneonline)