Storie, riflessioni ed esperienze per dire no alla violenza di genere. Si terrà mercoledì prossimo, alle 16.30, nel centro di aggregazione sociale di Su Cuccureddu, l’iniziativa “Semi di gentilezza” promossa dal Comune di Dolianova in collaborazione con il Plus Quartu-Parteolla e l’impresa sociale “Liberitutti” in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Dopo i saluti istituzionali delle assessore alle politiche sociali e pubblica istruzione, Anna Rita Agus e Marianna Scioni, interverranno la responsabile dei servizi sociali del Comune di Dolianova, Maria Cristina Concu, la coordinatrice del servizio socio-educatico, Claudia Pes e la psicologa Stefania Ragatzu. Seguiranno le attività del Gruppo Cas, dei bambini della scuole di Dolianova, del gruppo di lettura della Biblioteca comunale e del Centro di accoglienza delle Vincenziane di Selargius. Tutta la popolazione è invitata a partecipare.