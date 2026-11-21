Una storia straordinaria di sport e diritti, fatta di pugni, piroette e salti veloci. È la storia di Johann Trollmann, il pugile rom che conquistò il titolo di campione di Germania durante il Terzo Reich, sfidando con il proprio talento il regime nazista. Una vicenda potente e commovente, che ripercorre la vita dell’atleta e il suo confronto con una dittatura che ne avrebbe segnato tragicamente il destino. Sul "ring" del Teatro Astra di Sassari salirà il 24 novembre alle 20.30 Michele Vargiu, autore e interprete del monologo Der Boxer - Ballata per Johann Trollmann.

L’evento, a cura di ArtsTribu e Farò Teatro con la direzione artistica e organizzativa di Valeria Alzari, rientra nell'ambito della rassegna Tribù Teatrali. Sul palco, la narrazione sarà accompagnata dalle musiche alla chitarra di Gianluca Dessì, composte e suonate dal vivo.

Prodotto da Compagnia Vaga e Meridiano Zero, lo spettacolo ha collezionato negli anni centinaia di repliche nei teatri di tutta Italia, raggiungendo migliaia di spettatori e studenti. La vicenda di Trollmann è stata inoltre oggetto di studi pubblicati in Francia e al centro del documentario statunitense di Jonathan Bonder Holocaust Histories. Nel 2025, Der Boxer ha ricevuto il premio Best Storytelling al Catania International Theatre Festival.

Una storia di sport e di guerra, che attraversa uno dei periodi più bui della storia e restituisce la vicenda di un uomo diventato simbolo di resistenza e dignità, grazie ad una narrazione storicamente rigorosa ed esaltata dalle suggestioni del racconto teatrale. Il monologo fa parte di una trilogia scritta e interpretata da Michele Vargiu, dedicata a donne e uomini dello sport le cui storie hanno lasciato un segno ben oltre i confini sportivi.