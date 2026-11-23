Il tenore lirico di Chiaramonti, Davide Bassu, è stato protagonista di un prestigioso appuntamento musicale al Teatro Filarmonico di Verona. In occasione di un importante evento istituzionale privato organizzato per la Corte dei Conti, il cantante lirico si è esibito come solista, affiancato dal soprano Cristin Arsenova e accompagnato dall’Orchestra del Conservatorio di Verona. Un’esperienza significativa per il giovane artista, che ha avuto l’opportunità di esibirsi su uno dei palcoscenici più importanti della città veneta, segnando un nuovo traguardo nel proprio percorso musicale. Il tenore di Chiaramonti studia canto lirico al Conservatorio “Evaristo Felice Dall’Abaco” di Verona ed è già attivo in diverse rassegne vocali e cameristiche nel Nord Italia. Tra gli appuntamenti più recenti si ricordano il concerto lirico “Voci dell’amore”, tenutosi lo scorso gennaio presso la Rocca Palatina di Gazoldo degli Ippoliti (MN) in collaborazione con l’Associazione Postumia, e la partecipazione ad aprile alla rassegna “Educational: Canto” sul palco del Teatro Ristori di Verona, dove ha interpretato il celebre duetto “Libiamo ne’ lieti calici” da La traviata di Giuseppe Verdi insieme al soprano Roberta Porcu. Un percorso di formazione, impegno e passione che continua a regalargli importanti occasioni di crescita artistica.