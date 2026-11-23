Successo per la prima giornata della quarta edizione della rassegna del Teatro Etnico Arborense. Sabato sera, presso il Teatro Salesiano di Arborea, circa 150 spettatori hanno assistito alla rappresentazione della commedia "Il più bel giorno della vita", accogliendo lo spettacolo con grande partecipazione e calorosi applausi. A portare in scena l'opera è stata l'Associazione Culturale "Kainothomia delle Ombre APS" di Oristano, sotto la regia di Annalisa Torchia, Carlo Sechi e Salvatore Sechi, con il riadattamento in parte in lingua sarda della celebre commedia di Eugène Scribe e Antoine-

François Varner. La commedia racconta le vicende di una famiglia borghese alle prese con un matrimonio che

dovrebbe rappresentare "il più bel giorno della vita" ma che, tra rigide regole sociali, parenti eccentrici, equivoci e situazioni imprevedibili, si trasforma in un susseguirsi di eventi esilaranti. Una trama brillante e ricca di colpi di scena che ha saputo conquistare il pubblico arborense dall'inizio alla fine.

«La risposta della comunità è stata particolarmente significativa - commenta il presidente della Pro Loco di Arborea, Paolo Sanneris, promotore della manifestazione - La numerosa presenza di spettatori e gli apprezzamenti raccolti al termine della serata confermano il forte interesse verso una proposta culturale che valorizza il teatro popolare, le tradizioni e l'identità del territori. Il successo di questo primo appuntamento rappresenta il miglior auspicio per il prosieguo della

rassegna». La quarta edizione del Teatro Etnico Arborense continuerà infatti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi con nuove rappresentazioni e ulteriori occasioni di incontro e aggregazione. «Sarà cura della Pro Loco e degli organizzatori - conlude Sanneris - informare tempestivamente la cittadinanza sul calendario dei prossimi spettacoli, invitando tutti a partecipare a questa importante iniziativa dedicata alla cultura, al teatro e alla valorizzazione

delle tradizioni».