Dagli archi del Quintetto Sardò agli ottoni di A Brass Story, fino al Quartetto Goldberg. Il Museo civico Michele Ruzittu di Arzachena ospita la terza edizione di Museo in Ascolto, tre concerti nelle sale che custodiscono i reperti archeologici del territorio. La rassegna è promossa dal Comune e fa parte del Festival Bernardo De Muro, organizzato dall’omonima fondazione. Il festival arriva ad Arzachena dopo le tappe di Viddalba e Aggius.

Si comincia domenica 22 novembre alle 18.30 con il Quintetto Sardò, nato per iniziativa di musicisti dell’orchestra del Teatro Lirico di Cagliari. Ai violini Luca Soru e Mauro Farci, alla viola Salvatore Rea, al violoncello Emanuele Galanti e al contrabbasso Andrea Cocco. Il repertorio accosta Mozart, Schubert e Brahms ai tanghi di Piazzolla e Gardel, con trascrizioni di brani jazz e pop. Domenica 29 novembre, sempre alle 18.30, sarà la volta di A Brass Story, settimino composto da musicisti del Teatro Lirico di Cagliari. Due trombe, due corni, due tromboni e una tuba rileggono musiche legate al teatro e al cinema. Suonano Matteo Cogoni, Giulio Trifiletti, Federico Mauri, Alessandro Cossu, Michele Marinaro, Alberto Taddei e Claudio Lotti. Chiude la rassegna mercoledì 2 dicembre alle 19.30 il Quartetto Goldberg, nato nel 2021 all’Accademia Stauffer di Cremona sotto la guida del Quartetto di Cremona. Il gruppo prende il nome dalle celebri Variazioni di Bach e riunisce i violinisti Jingzhi Zhang e Giacomo Lucato, la violista Matilde Simionato e il violoncellista Martino Simionato. Zhang ha ottenuto il secondo premio e il premio del pubblico al Concorso Paganini di Genova nel 2023.