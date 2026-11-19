Due giornate per riscoprire la voce come patrimonio culturale condiviso e come strumento di dialogo tra popoli e generazioni. Venerdì 20 e sabato 21 novembre debutta all'Auditorium Anna Maria Monti di Bonorva "Bòghes – Voci del Mediterraneo", festival organizzato dall'Associazione del Coro Paulicu Mossa, con il supporto organizzativo di 369gradi e con il sostegno della Regione Sardegna e del Comune di Bonorva. La direzione artistica è firmata da Alessandro Olla e Valeria Orani.

La due giorni proporrà un viaggio sonoro dalla Sardegna alla Corsica, fino al Libano, tra polifonie tradizionali, voci femminili e nuove sperimentazioni musicali.

L'apertura venerdì alle 18.30 con Collettiva 888, formazione che riunisce otto artiste legate dalla ricerca sulla polifonia femminile e dalla volontà di rileggere il patrimonio tradizionale sia sacro sia profano con una sensibilità contemporanea. La serata proseguirà con il Coro maschile Tempvs Fvgit, fondato a Bastia nei primi anni Duemila, che ha fatto della polifonia corsa il centro della propria ricerca. In chiusura i padroni di casa, il Coro Paulicu Mossa di Bonorva, custode di una tradizione musicale profondamente radicata nella comunità locale.

Sabato 21 novembre, dalle ore 19.30, la tradizione corale sarda incontra la ricerca contemporanea con il Coro femminile Intrempas di Orosei e la musicista libanese Youmna Saba.