Domani,14 novembre, alle ore 18.30 presso la Basilica di Santa Giusta (Oristano), la String Orchestra Porrino proporrà il concerto "Archi in armonia", un programma per orchestra d'archi con percussioni, un organico agile e dalla voce straordinariamente espressiva, capace di spaziare dal suono più intimo e cameristico alla pienezza sinfonica. Sul palco si esibirà la String Orchestra Porrino diretta dal Maestro Giorgia Cugia e composta da Davide Piras, Luca Deriu, Sara Fieramosca Michele Venturella, (Primi violini), Nizar Jaradat, Eleonora Puddu, Maria Giulia Pittau, (Secondi violini), Matteo Paschina (Viola), Karen Hernandez (Violoncello), Federica Are (Contrabbasso), Matteo Simone Musio (Percussioni).

Il viaggio musicale propone un percorso che si apre verso l'Europa: il carisma di Bach, la grazia luminosa di Mozart, le suggestioni rinascimentali e mediterranee di Respighi, il lirismo nordico e malinconico di Grieg, la sobrietà meditativa di Sibelius. Quattro voci diverse tutte capaci di dialogare attraverso lo stesso organico di archi.

Il concerto si chiude con un omaggio alla Sardegna: Lughe è vida mia, nella composizione di Ignazio e Pasquale Perra (con l’arrangiamento di Francesca Viero), e la celebre No potho reposare di Sini e Rachel (con l’arrangiamento di Ignazio Perra), due pagine della musica popolare isolana che portano in sala il peso dolce delle radici, la lingua, la terra.

Il concerto (inserito nel progetto Suoni e Voci per l'Isola e nella circuitazione concertistica regionale in attuazione nell'anno 2026 promossi con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna) è realizzato in collaborazione con il Comune di Santa Giusta e con la Fondazione Sardegna Isola del Romanico anche in concomitanza con il progetto "Othos - Arte, Storia e Tradizioni nella città di Othoca – itinerario storico-culturale nella terra dell’ossidiana.

La collaborazione artistica è di Salvatore Svezia mentre le fasi di produzione sono curate da Maria Elena Garau.