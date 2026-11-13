Dopo aver animato per sette mesi alcune delle chiese e dei monumenti storici più suggestivi del nord Sardegna, il Festival internazionale di musica antica Note senza Tempo si prepara al gran finale con il concerto dell’associazione Polifonica Santa Cecilia, che andrà in scena sabato 14 novembre alle 20.30 a Sassari nella chiesa di San Pietro in Silki. L’ingresso è libero e gratuito.

Sono in programma lo Stabat Mater di Emanuele D'Astorga (1680-1757) e la Missa Defunctorum di Alessandro Scarlatti (1660-1725). Fondata a Sassari nel 1945 da Don Gino Porcheddu, la Polifonica vanta oltre ottant’anni di attività ininterrotta ed è oggi, sotto la direzione del maestro Alessio Manca, una delle realtà corali più longeve e autorevoli dell’isola.

La compagine è presieduta dal maestro Matteo Taras, è composta da un ensemble di adulti e da una sezione giovanile, e si distingue nel panorama nazionale per una straordinaria versatilità stilistica: dal canto gregoriano alla polifonia rinascimentale, dalle grandi produzioni operistiche e sinfonico-corali fino al folklore sardo-mediterraneo e alla musica contemporanea, con diverse prime assolute all'attivo.

Per l’occasione, solisti dello Stabat Mater saranno Chiara Manca, Alessandra Daidone, Bruno Mele, Federico Pisanu, Gabriele Loriga e Antonio Melis, accompagnati dai violini di Emanuele Piga e Leonardo Scarone, dalla viola di Sergio Lambroni, il violoncello di Pierpaolo Pais e il basso continuo di Jacopo Tore.