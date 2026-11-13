Canzoni che si alternano a brevi racconti ed esperimenti sonori in diretta, lasciando spazio a silenzio, respiro e ascolto: questo è il concerto con cui si presenta il cantautore torinese Bianco, che sabato 14 porta al Jester Club di Cagliari la sua ultima fatica "Camaleonte". Con l'artista accompagnato in scena dai musicisti Roberto Angelini e Andrea Pesce, la musica ha inizio alle 22 in via Roma 257, con apertura affidata ad Alessandro Azara per il suo nuovo progetto solista.

Un nuovo appuntamento parte della rassegna "Sardignità" che, mantenendo anche in quest'autunno la promessa di portare sempre nuovi ospiti sul palco – con gli isolani Ombrelli per Uomini Verdi e il loro pop acustico multiculturale e autoironico dal vivo anche stasera – offre ora una serata con il cantautorato indipendente tricolore, incarnato da un vero e proprio veterano della scuola. Sin dal primo disco "Nostalgina" (2011) Bianco ha infatti aperto i live di colleghi del calibro di Niccolò Fabi, Dente e White Lies, stabilendo con il primo un sodalizio ormai decennale: non solo, ma l'artista ha anche prodotto i primi due album di Levante, e collaborato con Max Gazzè, Ex-Otago e Margherita Vicario.

Ora il suo nuovo "Camaleonte", pubblicato quest'anno, è un disco che affronta il cambiamento a livello umano e artistico: non quello forzato per l'approvazione altrui, ma il mutamento che ci costringe a indagare la nostra interiorità, più di quanto non facessimo prima. Registrato in una settimana su un Tascam a cassette, in presa diretta e senza correzioni, il disco prende forma sul palco come spettacolo intimo e in continuo movimento, fatto di elementi essenziali, e nel quale il suono delle cassette diventa esso stesso uno strumento, tra intermezzi narrati e inattese fasi sperimentali.